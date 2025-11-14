Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 Азербайджан — Исландия

Накануне состоялся матч 5-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, в котором встречались сборные Азербайджана и Исландии. Команды играли на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 20-й минуте нападающий исландской сборной Альберт Гудмундссон открыл счёт в матче. На 39-й минуте защитник Сверрир Ингасон удвоил преимущество гостей.

Таким образом, Исландия набрала семь очков в пяти встречах в группе D и поднялась на второе место. Столько же очков — у Украины. В заключительном туре сборные Исландии и Украины сыграют друг с другом в воскресенье, 16 ноября.