«Мы пережили пару трудных лет». Финансовый директор «Зенита» — об уходе Nike

Финансовый директор санкт-петербургского «Зенита» Василий Одинцов рассказал, как в клубе пережили расставание с бывшим техническим спонсором Nike. Американская компания прекратила сотрудничество с российским клубом летом 2022 года.

«Некоторые международные деловые партнёры по понятным причинам покинули Россию, но мы заменили их местными спонсорами. Долгое время техническим партнёром у нас была компания Nike. Когда они ушли, мы пережили пару трудных лет, в течение которых мы играли с тем остатком [формы], который у нас был.

Всё изменилось благодаря российскому бренду, который сильно вырос за последние годы и который теперь поставляет нам оборудование: Jögel», — приводит слова Одинцова Sport.es.