Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Александр Бородюк отреагировал на критику Игоря Акинфеева в адрес Дика Адвоката

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк отреагировал на критику голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в адрес экс-наставника национальной команды Дика Адвоката. Ранее Акинфеев в своей автобиографической книге выразил разочарование из-за пропуска Евро-2012 на фоне слухов о проблеме с коленом. Также голкипер ЦСКА подчеркнул, что у него «постоянно возникали мелкие трения» с нидерландским специалистом.

— Игорь Акинфеев в своей книге подверг критике Дика Адвоката. Что вы можете сказать о данной ситуации?
— Это личный взгляд Игоря на ситуацию. Адвокат уже дал мудрый ответ. Если вы спросите про мою работу и взаимоотношения с Диком, то это замечательный человек и профессионал. Игорь не знает, но Адвокат помогал персоналу в сборной России, а также сделал многое для российского футбола. Пожелаю ему 19 ноября попасть с Кюрасао на чемпионат мира, — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

