22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дональд Трамп помиловал экс-владельца «Тоттенхэма» Джо Льюиса

Президент США Дональд Трамп своим указом помиловал Джо Льюиса, который ранее был владельцем английского футбольного клуба «Тоттенхэм». 88-летний миллиардер получил условный срок за торговлю инсайдерской информацией. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее бизнесмен был приговорён к трём годам тюремного заключения условно и оштрафован на £ 3,8 млн ( € 4,3 млн) по обвинению в сговоре и неправомерном использовании конфиденциальных данных о рынке ценных бумаг. Предполагается, что инкриминируемые деяния Льюиса совершались в период с 2013 по 2021 год. Это время совпадает с его активной ролью в управлении «Тоттенхэмом» в качестве владельца.

Изменения в структуре владения «Тоттенхэма» произошли в 2022 году. Тогда Льюис передал контрольный пакет акций клуба своей семье. На данный момент операционный контроль в клубе полностью осуществляют дочь, сын и зять бизнесмена.

