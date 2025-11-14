«Показали чудеса самоотдачи». Алхазов — о матче между Ирландией и Португалией

Комментатор Okko Денис Алхазов высказался по итогам матча 5-го тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 между сборными Ирландии и Португалии. Победу со счётом 2:0 в прошедшей накануне встрече одержали ирландцы.

«Сборная Португалии, испещрённая звёздами, играла против Ирландии на выезде. Им было достаточно победы, чтобы выйти на чемпионат мира. У сборной Португалии удивительным образом все звёзды очень робко влияли на игру. По-прежнему у Роберто Мартинеса и его команды заметна одна манера — очень много игроков на мяче или за линией мяча. Четыре защитника в высоченной позиции, метрах 40 от чужих ворот. Понятно, Ирландия окапывалась, оборонялась, такой ров даже в несколько рядов, как у приличного средневекового замка — коих в Ирландии немало.

А там уже как пойдёт. Сдюжат ли Бернарду Силва и Жоао Канселу что-нибудь интересное, красивое или нет. Даже замены Мартинеса игру особо не поменяли. Показательно, что Гонсалу Рамуш, умеющий спасать игры, как помним по «ПСЖ», бил в основном из опорной зоны. И удаление Роналду. Я не думаю, что здесь нужно много рассусоливать. Роналду команду подвёл и в той ситуации, когда многие из его коллег сдерживались. А Роналду почему-то не сдержался.

Ирландцы — молодцы. Показали чудеса самоотдачи, воли. Это понятный рисунок для грядущего чемпионата мира, куда ирландцы, возможно, не попадут. У них игра с Венгрией на выезде, всё зависит от неё. Но вот так нужно обороняться против больших команд. Особенно таких команд, как Португалия, где остроты немного, зато тотальный контроль», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».