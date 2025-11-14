Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» опубликовал фото с восстановительной тренировки Дугласа Сантоса

«Зенит» опубликовал фото с восстановительной тренировки Дугласа Сантоса
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях показал, как защитник Дуглас Сантос восстанавливается после травмы.

Фото: ФК «Зенит»

«Дуги продолжает восстановление и с нетерпением ждёт возвращения на поле», — написано в сообщении клуба.

Ранее появлялась информация, что Дуглас Сантос пропустит оставшиеся игры до конца года из-за травмы, полученной на тренировке перед матчем 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Дуглас Сантос провёл 11 матчей, в которых забил один мяч. Также на счету бразильского защитника одна игра и один гол в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
«Я специально провоцирую». Соболев впервые по-настоящему заговорил в «Зените»
«Я специально провоцирую». Соболев впервые по-настоящему заговорил в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android