«Зенит» опубликовал фото с восстановительной тренировки Дугласа Сантоса

Санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях показал, как защитник Дуглас Сантос восстанавливается после травмы.

Фото: ФК «Зенит»

«Дуги продолжает восстановление и с нетерпением ждёт возвращения на поле», — написано в сообщении клуба.

Ранее появлялась информация, что Дуглас Сантос пропустит оставшиеся игры до конца года из-за травмы, полученной на тренировке перед матчем 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Дуглас Сантос провёл 11 матчей, в которых забил один мяч. Также на счету бразильского защитника одна игра и один гол в Фонбет Кубке России.