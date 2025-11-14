Аршавин ответил, нет ли у него ощущения, что российский футбол щемят

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, нет ли у него ощущения, что российский футбол щемят (сленговое выражение, означает сжимать, стискивать. — Прим. «Чемпионата»).

— Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв привёл таблицу самых высокооплачиваемых игроков в РПЛ. Там 9 из 10 — иностранцы.

— Видел эту таблицу, всё заслуженно. Там и Соболев, но он сейчас не самый лучший русский — должен быть другой с такой же зарплатой (смеётся).

— Есть ощущение, что наш футбол щемят?

— Есть, так уже в последние пять-шесть лет происходит. Не знаю почему.

— Что делать? Публично выступать?

— Это бесполезно, — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.