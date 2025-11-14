Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин ответил, нет ли у него ощущения, что российский футбол щемят

Аршавин ответил, нет ли у него ощущения, что российский футбол щемят
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, нет ли у него ощущения, что российский футбол щемят (сленговое выражение, означает сжимать, стискивать. — Прим. «Чемпионата»).

— Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв привёл таблицу самых высокооплачиваемых игроков в РПЛ. Там 9 из 10 — иностранцы.
— Видел эту таблицу, всё заслуженно. Там и Соболев, но он сейчас не самый лучший русский — должен быть другой с такой же зарплатой (смеётся).

— Есть ощущение, что наш футбол щемят?
— Есть, так уже в последние пять-шесть лет происходит. Не знаю почему.

— Что делать? Публично выступать?
— Это бесполезно, — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

Материалы по теме
Андрей Аршавин: «Зенит» никому в Европе не интересен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android