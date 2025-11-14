Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев высказался о ситуации Сафонова в «ПСЖ»

Акинфеев высказался о ситуации Сафонова в «ПСЖ»
Комментарии

Российский вратарь Игорь Акинфеев, выступающий за московский ЦСКА, прокомментировал текущее положение своего соотечественника Матвея Сафонова во французском клубе «Пари Сен-Жермен».

«Тяжело, конечно. Тут даже второго мнения быть не может. Может, Матвей тренируется, как тигр, как лев, но практики игровой всё равно не хватает», — приводит слова Акинфеева YouTube-канал «Это футбол, брат!».

Стоит отметить, что 26-летний российский футболист не принял участия ни в одном матче парижского клуба в сезоне-2025/2026. Сафонов перешёл во французский гранд летом 2024 года. Его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до середины 2029 года.

Материалы по теме
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android