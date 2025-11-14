Акинфеев высказался о ситуации Сафонова в «ПСЖ»

Российский вратарь Игорь Акинфеев, выступающий за московский ЦСКА, прокомментировал текущее положение своего соотечественника Матвея Сафонова во французском клубе «Пари Сен-Жермен».

«Тяжело, конечно. Тут даже второго мнения быть не может. Может, Матвей тренируется, как тигр, как лев, но практики игровой всё равно не хватает», — приводит слова Акинфеева YouTube-канал «Это футбол, брат!».

Стоит отметить, что 26-летний российский футболист не принял участия ни в одном матче парижского клуба в сезоне-2025/2026. Сафонов перешёл во французский гранд летом 2024 года. Его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до середины 2029 года.