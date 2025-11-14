«Карпин глубоко не прав». Губерниев — о словах тренера сборной России про алкоголь

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев не согласился с мнением главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который ранее заявил, что спортсмены могут употреблять алкоголь,. но в меру.

«Я считаю, что Карпин глубоко не прав. Спортсмены должны быть примером для всех нас, особенно для подрастающего поколения. Это очень странное признание главного тренера», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Карпин тренируют сборную России с 2021 года. Летом российский специалист также возглавил московское «Динамо», которое завершило первый круг Мир РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице.