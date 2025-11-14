Килиан Мбаппе не поедет в Азербайджан на заключительный матч Франции в отборе к ЧМ — Булма

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит матч 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Азербайджана, который состоится 16 ноября. Об этом сообщил журналист Абделла Булма в социальной сети Х.

«Килиан Мбаппе покинул сборную Франции и не поедет в Азербайджан. Игрок всё ещё страдает от воспаления в правой лодыжке и должен пройти обследование в Мадриде сегодня вечером», — написал Булма.

Вчера, 14 ноября, французы разгромили сборную Украины со счётом 4:0. Килиан Мбаппе оформил дубль. Команда обеспечила себе путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в США и Мексике.