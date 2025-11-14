Скидки
«Челси» рассматривает подписание бразильского вундеркинда, сравниваемого с Кака

Комментарии

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 17-летнему бразильскому атакующему полузащитнику Фелипе де Морайсу. Об этом сообщает издание Chelsea Chronicle.

По данным источника, скауты лондонцев впечатлены возможностями футболиста. Фелипе может выступать в полузащите и нападении на любом фланге.

Футболиста сравнивают с Кака, который добился значительных успехов в карьере, в том числе завоевал титул чемпиона мира. Де Морайс является воспитанником «Крузейро». В 2025 году он в составе юношеской сборной Бразилии стал победителем чемпионата Южной Америки. В настоящее время игрок выступает за сборную Бразилии на юношеском чемпионате мира.

