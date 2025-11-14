«Мы никогда не чувствовали себя изолированными». Финдиректор «Зенита» — о бане России

Финансовый директор санкт-петербургского «Зенита» Василий Одинцов рассказал, что в клубе не чувствовали себя изолированными, несмотря на бан российских команд с конца февраля 2022 года. По словам функционера, сине-бело-голубые проводят товарищеские матчи с зарубежными командами, что помогает развитию «Зенита».

«С финансовой точки зрения мы всегда стараемся оптимизировать расходы и находить новые способы заработка. Потому что нам нужно расти. Мы никогда не чувствовали себя изолированными. Мы проводим от 10 до 12 международных матчей каждый год, в основном товарищеские.

Таким образом, у нас по-прежнему есть матчи и, следовательно, международная практика для наших игроков, что очень важно, потому что это помогает развитию спорта», — приводит слова Одинцова Sport.es.