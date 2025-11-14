Тренер «Балтики» Талалаев: мы могли набрать больше очков и быть выше в таблице

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что калининградская команда могла набрать больше очков по итогам 15 туров Мир РПЛ этого сезона. По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

«Если брать всю работу клуба, а не только команды, я доволен. Если брать именно результат, мы могли набрать больше очков. Уверен, что могли бы быть выше сейчас. Ожидали этого ещё перед стартом сезона. На последнем сборе, разговаривая с генеральным директором, сказал, что если всё будет хорошо, то мы удивим многих», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.