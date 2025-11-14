В РФС ответили на претензии «Родины» по поводу судейства матча с «Нефтехимиком»

Председатель Судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал работу судей на матче 18-го тура Лиги Pari между «Родиной» и «Нефтехимиком» (1:1). В качестве главного арбитра этой встречи выступил Андрей Прокопов.

— В первую очередь отмечу, что в ряде непростых моментов главный арбитр этого матча Андрей Прокопов разобрался верно. Например, на 45-й минуте справедливо засчитал гол, хотя кто-то мог подумать, что рефери не увидели офсайда. По правилам, положения «вне игры» нет, если игрок получает мяч непосредственно после вбрасывания из-за боковой линии. На 58-й минуте судья верно продолжил игру после столкновения Артёма Сокола из «Родины» и Ивана Бобра. Игрок «Нефтехимика» не имел физической возможности избежать столкновения и поэтому сбил Рейну. Нарушения правил здесь нет. Как нет его и в эпизоде на 63-й минуте, когда Артём Максименко из «Родины», почувствовав контакт, преувеличивает его силу и падает на газон. На 80-й минуте Рейна не пытается играть в мяч, а совершает акцентированное движение ногой в направлении защитника. Он сам инициирует контакт – нарушения правил нет.

— Но и ошибок судьи тоже совершили достаточно?

— К сожалению, было много неоптимальных решений. Например, ввод мяча не с того места, из-за чего развилась быстрая атака, и «Родина» забила гол. Естественно, мы укажем арбитру, что надо гораздо более внимательно относиться к этим моментам. На 88-й минуте судье следовало назначить свободный удар в эпизоде, когда игрок «Нефтехимика» ударом через себя выносил мяч из штрафной площади, а футболист «Родины» играл головой. Момент очень сложный, рефери не видел, где был момент касания. По правилам пенальти здесь нет, но за игру в опасной манере следует назначить свободный удар.

— Самый главный момент произошёл уже в добавленное время, когда лайнсмен определил выход мяча за пределы поля.

— Конечно, это грубая ошибка. Ассистент сработал плохо и понесёт за это наказание. Но, к сожалению, команда лишилась очков. Со своей стороны можем только констатировать этот факт. Жаль, что VAR-технологии, которые мы применяем на матчах РПЛ, в Первой лиге отсутствуют, — сообщил Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.