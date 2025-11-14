Скидки
Председатель Судейского комитета РФС объяснил, почему в Первой лиге не используется VAR

Комментарии

Председатель Судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему в матчах Лиги Pari не используется система VAR. По словам функционера, клубы второго по силе российского дивизиона решили, что VAR должен быть либо на каждом стадионе, либо нигде.

«Позиция клубов ФНЛ по поводу VAR была следующей – нужно либо применять его на всех матчах, либо не применять совсем. Но, по моему мнению, всё-таки лучше, чтобы хотя бы на трёх-четырёх стадионах Первой лиги такие эпизоды мы могли бы исправлять и восстанавливать справедливость уже на поле, а не просто разбирать потом, была ли ошибка судьи.

Правильнее иметь хотя бы несколько стадионов с VAR. Сейчас же, особенно с учётом экономической ситуации, позиция «либо везде, либо нигде» по факту означает второй вариант. У клубов разные бюджеты, разные возможности, и реализовать проект одновременно во всех клубах Первой лиги – это выглядит не очень реалистично. И сейчас мы, к сожалению, видим последствия решения клубов относительно VAR», — сообщил Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

