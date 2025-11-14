Скидки
22:45 Мск
Гусев назвал тренера, за которым было бы интересно понаблюдать в «Спартаке»

Известный футбольный журналист и комментатор Виктор Гусев высказался о потенциальном новом тренере «Спартака». Он признался, что ему было бы интересно понаблюдать за Марцелом Личкой на посту наставника красно-белых.

— У вас есть уверенность, что в «Спартак» придёт не Карпин?
— Говорят и про Черчесова тоже, про Личку. Мне, кстати, нравился этот иностранный тренер. Все считали его мягким, но на занятиях он был очень жёстким. В Турции у него тоже не получилось. Но мне было бы интересно понаблюдать за его работой в «Спартаке». Если бы такие наставники, как Личка, Адвокат, вернулись в РПЛ, то избежали бы ненужного периода приспособления к реалиям нашей лиги. Они это уже прошли и могут дальше что-то строить и развиваться на основании своих знаний, — приводит слова Гусева «Евро-футбол.ру».

