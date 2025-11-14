Скидки
Килиан Мбаппе вернулся в Мадрид из расположения сборной Франции без повреждения — Родригес

Аудио-версия:
Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вернулся в Испанию из расположения национальной команды преждевременно, но без повреждения. Об этом сообщила журналистка Аранча Родригес в социальной сети Х.

«Мбаппе и Камавинга вернулись в Мадрид. Хорошие новости. Никто из них не травмирован. Килиан не будет проходить никаких дополнительных обследований. Они оба будут в Эльче, если не возникнут непредвиденные обстоятельства. Куртуа и Федерико [Вальверде] также будут там», — написала Родригес в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пропустит матч 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Азербайджана из-за повреждения. Встреча состоится 16 ноября.

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграет на выезде с «Эльче» 23 ноября.

