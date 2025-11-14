Представитель Макарова рассказал, как проходит восстановление игрока «Динамо» после травмы

Алексей Бабырь, представитель полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова, высказался о восстановлении своего клиента после травмы. Он сообщил, что футболист постепенно возобновляет тренировки на поле. Агент надеется, что в ближайшее время Макаров вернётся в общую группу.

«Денис потихоньку восстанавливается — уже начал тренироваться на поле. Всё идёт хорошо. Надеемся, скоро возобновит занятия в общей группе. Сам Макаров рвётся в бой и хочет поскорее вернуться в обойму и помогать команде, но нужно дождаться, когда медицинский и тренерский штаб дадут добро на это», — сообщил Бабырь корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.