Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денисов: в РПЛ никто не идёт по чемпионскому графику, нельзя выделить фаворита

Денисов: в РПЛ никто не идёт по чемпионскому графику, нельзя выделить фаворита
Комментарии

Бывший футболист ряда российских клубов Виталий Денисов ответил на вопрос о чемпионской гонке в Мир РПЛ сезона-2025/2026. Он считает, что сейчас в чемпионате России невозможно выделить фаворита.

«Никто в РПЛ не идёт по чемпионскому графику. Нельзя назвать фаворита на победу в чемпионате. Всё самое интересное начнётся во втором круге. Плотность в верхней части турнирной таблицы сумасшедшая. Одна победа — и команда с пятого места перемещается на третье. Внизу турнирной таблицы конкуренция чуть ниже, но она тоже есть. Две победы вынесут любую команду из зоны вылета. Сейчас каждое очко в РПЛ на вес золота», — приводит слова Виталия Денисова Metaratings.

Материалы по теме
Главные вопросы по клубам РПЛ после 15 туров
Главные вопросы по клубам РПЛ после 15 туров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android