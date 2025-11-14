Денисов: в РПЛ никто не идёт по чемпионскому графику, нельзя выделить фаворита

Бывший футболист ряда российских клубов Виталий Денисов ответил на вопрос о чемпионской гонке в Мир РПЛ сезона-2025/2026. Он считает, что сейчас в чемпионате России невозможно выделить фаворита.

«Никто в РПЛ не идёт по чемпионскому графику. Нельзя назвать фаворита на победу в чемпионате. Всё самое интересное начнётся во втором круге. Плотность в верхней части турнирной таблицы сумасшедшая. Одна победа — и команда с пятого места перемещается на третье. Внизу турнирной таблицы конкуренция чуть ниже, но она тоже есть. Две победы вынесут любую команду из зоны вылета. Сейчас каждое очко в РПЛ на вес золота», — приводит слова Виталия Денисова Metaratings.