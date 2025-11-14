Акинфеев: по статусу Сафонов бы сыграл первую официальную игру в сборной России

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл бы первый матч группового этапа крупного международного турнира. Сафонов допустил результативную ошибку в товарищеской игре с Перу, которая завершилась вничью со счётом 1:1. На клубном уровне в этом сезоне Матвей ещё не играл.

«На данный момент, думаю, всё-таки Сафонов будет играть. Я думаю, что по статусу, по таким вещам, не говорю там о тренировках, он всё равно бы сыграл первый [официальный] матч», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Все российские команды, включая сборные, отстраненны от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.