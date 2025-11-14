Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Хиддинк назвал качество, по которому Акинфеев был лучшим вратарём в его тренерской карьере

Хиддинк назвал качество, по которому Акинфеев был лучшим вратарём в его тренерской карьере
Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поделился воспоминаниями о совместной работе с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым. Он рассказал, по какому качеству Акинфеев является лучшим голкипером в его тренерской карьере. Напомним, Хиддинк работал в «Реале», «Челси», сборной Нидерландов и ряде других команд.

«Игорь Акинфеев запомнился мне добрым парнем с менталитетом победителя. Он всегда нравился мне как игрок и продолжает нравиться сейчас. Я могу пожелать ему и его близким только всего самого наилучшего.

Акинфеев хочет играть до 45 лет? Игорь может спокойно это сделать. Он очень силён физически, а ещё обладает особым навыком — он может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот. В этом Акинфеев был лучшим среди всех вратарей, с которыми я работал. Помимо этого, он потрясающе умел начинать атаки тонкими передачами. Можно сказать, что в этом он смог опередить время», — приводит слова Хиддинка Sport24.

