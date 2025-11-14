Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
У Фёдора Чалова родилась дочь

Нападающий греческого ПАОКа и сборной России по футболу Фёдор Чалов стал отцом. У 27-летнего футболиста и его супруги Валерии родилась дочь. На это событие отреагировала пресс-служба ЦСКА — за армейцев Фёдор выступал до перехода в ПАОК.

«Федя Чалов стал отцом! Поздравляем Федю и Леру с рождением дочки!» — написала пресс-служба ПФК ЦСКА в клубном телеграм-канале.

Не осталась в стороне и пресс-служба сборной России, которая также поздравила нападающего с важным событием в жизни.

«Фёдор Чалов стал отцом! Поздравляем нападающего сборной и его супругу Леру с рождением дочери. Здоровья и счастья!» — сказано в телеграм-канале сборной.

