Агент Барбоза: переход Захаряна в «Лион» или «ПСЖ» нецелесообразен
Футбольный агент Пауло Барбоза высказал своё мнение о возможном переходе российского полузащитника Арсена Захаряна из испанского «Реала Сосьедад» во французские клубы «Лион» или «ПСЖ».

«Захарян в «Лионе» или «ПСЖ»? Я думаю, Арсену нужно продолжать работать в Испании, как он это делает сейчас. «Реал Сосьедад» — это хорошая команда. Игрок в этом сезоне будет получать свои шансы. Переходить в другую лигу, в другой футбол посреди сезона — это нецелесообразно. Я думаю, он будет регулярно играть и сможет показать тот уровень, на котором он способен выступать и который мы видели в РПЛ», — приводит слова Барбозы Legalbet.

Арсен Захарян является игроком «Сосьедада» с августа 2023 года. За текущий сезон бывший полузащитник московского «Динамо» принял участие в семи матчах, отметившись одним забитым мячом.

Контрактное соглашение футболиста с испанским клубом действует до июля 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Захаряна составляет € 7,5 млн.

