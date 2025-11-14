Скидки
Анчелотти признался, что хотел бы увидеть Бразилию и Италию в финале ЧМ-2026

Анчелотти признался, что хотел бы увидеть Бразилию и Италию в финале ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти признался, что хотел бы сыграть со сборной Италии в финале чемпионата мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике летом следующего года.

«Надеюсь, Италия завоюет путёвку на чемпионат мира. Они должны сделать это. И я твёрдо убеждён, что сделают. А затем мы встретимся в финале! Все были бы счастливы: и итальянцы, и бразильцы. Для меня лично это было бы просто здорово», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italy.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

