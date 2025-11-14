«Зенит» объявил о фрагментарном возвращении Караваева в общую группу

«Зенит» объявил о фрагментарном возвращении Вячеслава Караваева в общую группу команды после тяжёлой травмы. В январе 2025 года российский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время сборов сине-бело-голубых в Катаре. С тех пор на поле Караваев не появлялся.

«Хорошая новость №1: сегодня в Петербурге светит солнце! Хорошая новость №2: Вячеслав Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе! Рады видеть на поле, Слава!» — написала пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале, прикрепив фото Караваева с тренировки на поле.

Напомним, по итогам 15 туров Мир РПЛ «Зенит» идёт на третьем месте в таблице.