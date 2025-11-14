Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» объявил о фрагментарном возвращении Караваева в общую группу

«Зенит» объявил о фрагментарном возвращении Караваева в общую группу
Комментарии

«Зенит» объявил о фрагментарном возвращении Вячеслава Караваева в общую группу команды после тяжёлой травмы. В январе 2025 года российский футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время сборов сине-бело-голубых в Катаре. С тех пор на поле Караваев не появлялся.

«Хорошая новость №1: сегодня в Петербурге светит солнце! Хорошая новость №2: Вячеслав Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе! Рады видеть на поле, Слава!» — написала пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале, прикрепив фото Караваева с тренировки на поле.

Напомним, по итогам 15 туров Мир РПЛ «Зенит» идёт на третьем месте в таблице.

Материалы по теме
«Я специально провоцирую». Соболев впервые по-настоящему заговорил в «Зените»
«Я специально провоцирую». Соболев впервые по-настоящему заговорил в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android