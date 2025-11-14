Лионель Абба подвёл итоги матча Англии и Сербии в отборе на ЧМ-2026

Комментатор Okko Лионель Абба прокомментировал победу сборной Англии в матче отбора на ЧМ-2026 с Сербией. Игра состоялась 13 ноября и завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан.

«У англичан перед этой встречей 100-процентные показатели — шесть побед из шести возможных, не пропустили ни одного мяча. 18 очков, Англия уже на чемпионате мира. Если говорить про сборную Сербии, им обязательно нужно было побеждать, чтобы оставлять шансы на второе место в группе. Но и здесь нюанс заключался в том, что у Сербии новый главный тренер, это Велько Паунович. Исходя из этого, англичане не совсем понимали, как будет играть сборная Сербии.

В первом круге англичане победили 5:0. На эту встречу сербы вышли по схеме 4-5-1, чтобы сыграть достаточно плотно в обороне. Так и было на протяжении большей части первого тайма. Сербы отсиживались, англичане много владели мячом, на скамейке запасных остался Джуд Беллингем, который вернулся в сборную. Томас Тухель говорит, даже несмотря на то, что англичане уже вышли на чемпионат мира, нужно каждому футболисту доказывать своей игрой, что он достоин там играть. Поэтому англичане не планировали терять очки и подошли к делу серьёзно. Да, действовали на второй скорости, но тем не менее, всё равно создавали моменты.

Гол пришёл после стандарта, когда казалось, что сербы отбились, но с лёту Сака отправил мяч в ворота. После этого у сербов ситуация очень сильно усложнилась. Сербы продолжали отсиживаться в обороне, пытались убегать в какие-то контратаки, зарабатывали стандарты. Изредка мяч доходил до Влаховича: у него был неплохой момент во втором тайме, когда он сначала пяткой пробил мимо дальнего угла ворот Пикфорда, затем с левой ноги пробил мимо девятки. Потом Самарджич вышел на замену и не попал тоже в дальний угол. Это всё было при счете 1:0 в пользу сборной Англии, у сборной Сербии во втором тайме были возможности, чтобы отыграться. Они шансами не воспользовались.

Естественно, у команды Тухеля более глубокие ресурсы и запас. Беллингем и Фоден появились со скамейки запасных. В атаке у сборной Англии очень много вариантов и один из этих вариантов сделал в концовке счет 2:0. Это Эберечи Эзе после передачи Фодена красивым ударом отправил мяч в дальний угол ворот Предрага Райковича. Победа сборной Англии не может считаться незаслуженной, у неё было больше моментов. Англичане до сих пор не пропускают, набирают 21 очко. Ну а сборная Сербии по большому счёту лишается шансов на попадание на чемпионат мира. Или хотя бы в стыки, чтобы попасть на чемпионат мира. В сборной Сербии начинается новый цикл, новая эра с новым главным тренером. У них еще всё впереди. Англичане подтверждают свой статус одной из лучших сборных в Европе и мире прямо сейчас», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».