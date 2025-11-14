На матч сборных России и Чили реализовано более 30 тыс. билетов

Российский футбольный союз (РФС) реализовал более 30 тыс. билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные РФС. Матч пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи и начнётся в 18:00 мск. Арена вмещает 39,5 тыс. болельщиков.

Первый матч в рамках ноябрьской международной паузы — с национальной командой Перу — россияне сыграли вничью 1:1. Все российские команды, включая сборные, отстраненны от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года.

С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. В октябре команда Валерия Карпина обыграла Иран (2:1) и Боливию (3:0).