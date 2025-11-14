Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Кержаков верит, что сборная России может побить мировой рекорд в матче с Чили

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался в преддверии матча сборных России и Чили, который состоится 15 ноября. Он отметил, что российская национальная команда может побить мировой рекорд по количеству матчей без поражений. На данный момент команда Валерия Карпина не проигрывала 22 матча подряд.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
«Ничего не знаю об этом сопернике. Если сборная России не проиграет Чили, порадует болельщиков тем, что побьёт мировой рекорд среди сборных по серии матчей без поражений подряд. Это будет повод для радости!» — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

