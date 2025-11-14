Скидки
Пэт Невин: «Реалу» придётся заплатить £ 200 млн за Кайседо из «Челси»

Аудио-версия:
Футбольный эксперт Пэт Невин высказался о потенциальной стоимости полузащитника «Челси» Мойсеса Кайседо в случае интереса со стороны мадридского «Реала». По мнению Невина, за эквадорского игрока лондонского клуба придется заплатить около £ 200 млн (€ 226 млн). Невин также охарактеризовал футболиста как абсолютного гения обороны. Слова Невина приводит Metro.

Некоторые футбольные эксперты, включая Невина, высказывают мнение, что Кайседо входит в число лучших полузащитников английской Премьер-лиги.

24-летний игрок перешёл в «Челси» из «Брайтона» летом 2023 года. Трансферная стоимость полузащитника тогда составила £ 115 млн (€ 130 млн). С момента своего перехода в столичный клуб Кайседо провёл за него 114 матчей во всех официальных турнирах.

Действующее контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кайседо в € 100 млн.

