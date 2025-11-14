Майкл Олисе назвал самого сильного защитника, против которого играл за всю карьеру

Вингер «Баварии» Майкл Олисе назвал самого сильного соперника, против которого ему доводилось играть. Он выделил защитника «Челси» Марка Кукурелью.

«За годы карьеры я играл против многих топ-футболистов, но самым сложным соперником, наверное, был Марк Кукурелья. Я несколько раз играл против Кукурельи. Поверьте мне, всегда было очень тяжело», — цитирует Олисе Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Кукурельи 22 сыгранных матча, 10 забитых мячей, девять результативных передач. До перехода в «Баварию» испанец выступал за «Кристал Пэлас» и «Рединг». На молодёжном уровне он успел поиграть за «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити».