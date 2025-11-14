Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Олисе назвал самого сильного защитника, против которого играл за всю карьеру

Майкл Олисе назвал самого сильного защитника, против которого играл за всю карьеру
Комментарии

Вингер «Баварии» Майкл Олисе назвал самого сильного соперника, против которого ему доводилось играть. Он выделил защитника «Челси» Марка Кукурелью.

«За годы карьеры я играл против многих топ-футболистов, но самым сложным соперником, наверное, был Марк Кукурелья. Я несколько раз играл против Кукурельи. Поверьте мне, всегда было очень тяжело», — цитирует Олисе Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Кукурельи 22 сыгранных матча, 10 забитых мячей, девять результативных передач. До перехода в «Баварию» испанец выступал за «Кристал Пэлас» и «Рединг». На молодёжном уровне он успел поиграть за «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Кукурелья готов побриться налысо, если сборная Испании выиграет чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android