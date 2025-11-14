Скидки
«Сочи» разгромил сборную Перу в контрольном матче со счётом 5:1

Аудио-версия:
Завершился контрольный матч, в котором встречались российский футбольный клуб «Сочи» и сборная Перу. Команды играли на поле тренировочной базы «Сочи». Встреча прошла в закрытом режиме в формате из трёх таймов по 25 минут. «Сочи» одержал победу со счётом 5:1.

В составе «Сочи» отличились Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Руслан Барт и Артём Корнеев. Ещё один мяч Фабио Грубер срезал в свои ворота. Единственный гол перуанцев забил Франческо Андреалли.

Ранее перуанцы сыграли вничью в товарищеском матче со сборной России в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Сочи» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала восемь очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 33 очка.

