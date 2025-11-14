Аршавин предсказал, как закончится матч между сборными России и Чили
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин предсказал, что сборная России обыграет национальную команду Чили в товарищеском матче. Игра пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18:00 мск.
«Выиграют, 100%. Тут вопрос только в том, пропустят или нет. Я [ставлю на результат] 3:0. Два мало, четыре — много», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Первый матч в ноябре — со сборной Перу — россияне сыграли вничью 1:1. С конца февраля 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи. Россияне отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.
