Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аршавин предсказал, как закончится матч между сборными России и Чили

Аршавин предсказал, как закончится матч между сборными России и Чили
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин предсказал, что сборная России обыграет национальную команду Чили в товарищеском матче. Игра пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18:00 мск.

15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
«Выиграют, 100%. Тут вопрос только в том, пропустят или нет. Я [ставлю на результат] 3:0. Два мало, четыре — много», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Первый матч в ноябре — со сборной Перу — россияне сыграли вничью 1:1. С конца февраля 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи. Россияне отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

