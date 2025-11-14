Левандовски не планирует покидать «Барселону» и завершать карьеру

Нападающий Роберт Левандовски не собирается покидать футбольный клуб «Барселона» в ближайшее летнее трансферное окно. Эту информацию сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети Х. По данным источника, 37-летний польский форвард также не рассматривает возможность завершения своей профессиональной карьеры летом.

В текущем сезоне польский футболист принял участие в 12 матчах за «Барселону», забив семь голов.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянского «Милана» и турецкого «Фенербахче».

Действующее соглашение Роберта Левандовски с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2026 года.