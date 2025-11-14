Скидки
Экс-тренер «Спартака» Слишкович ответил на слова Александра Соболева

Экс-тренер «Спартака» Слишкович ответил на слова Александра Соболева
Аудио-версия:


Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Александра Соболева о совместной работе в московском клубе. Ранее Соболев рассказал, что подшутил над Слишковичем после вылета красно-белых от «Балтики» из Фонбет Кубка России.

«Саша правильно характеризует наши отношения как нормальные. Я лишь добавлю, что отношения с Сашей, другими футболистами и штабом всегда были ещё и профессиональными. Везде, где я работаю, не может быть по-другому. Интересы команды я всегда ставлю на первый план.

В той ситуации я сделал именно так. Перед игрой в Калининграде у нас было собрание, и я спросил команду, нужно ли возвращать Сашу в состав на эту игру? Ответ ребят можно понять по итоговой заявке на матч.

Футбол в РПЛ смотрю регулярно. Поэтому если Александр пригласит меня посмотреть игры «Зенита» вместе, не откажусь посмотреть их рядом с ним по телевизору», — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

