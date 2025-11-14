Холанд после победы Норвегии над Эстонией купил бургеры команде

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд угостил свою команду бургерами после победы над Эстонией со счётом 4:1. После матча камеры зафиксировали, как Холанд в форме национальной команды нёс в раздевалку пакеты с бургерами, полученными от курьера. Об этом сообщает издание The Sun.

Эта победа приблизила норвежскую сборную к выходу на чемпионат мира 2026 года, однако прямое участие пока не гарантировано. Согласно текущим квалификационным раскладам, сборной Италии, занимающей второе место в турнирной таблице группы, необходимо будет обыграть Норвегию с разницей в девять голов, чтобы обеспечить себе прямую путёвку на турнир.