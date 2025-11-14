Ольмо — об отставании «Барселоны» от «Реала»: мы сосредоточены на себе

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался об отставании каталонцев от мадридского «Реала» в турнирной таблице чемпионата Испании. По состоянию на сегодняшний день «Реал» набрал 31 очко и занимает первое место, «Барселона» — вторая (28).

«Мы на этом не сосредоточены. В конце концов, когда мы, игроки, находимся в «Барселоне», фокусируемся на самих себе. Сейчас мы в сборной, у нас матчи отборочного раунда к ЧМ-2026. Когда международная пауза закончится, вернёмся в клуб и будем думать об игре с «Атлетико».

По состоянию на сегодняшний день всё в порядке, нам не о чем переживать. Всё зависит от нас самих», — приводит слова Ольмо испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.