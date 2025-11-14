Тренер сборной Грузии Саньоль поделился ожиданиями от матча с Испанией

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался в преддверии матча 5-го тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира — 2026 с национальной команды Испании. Игра пройдёт завтра, 15 ноября, на стадионе имени Бориса Пайчадзе.

«После таких поражений от Испании, как 1:7, 1:3, 1:4, 0:2, пора уже показать другой результат. Но надо понимать, что Испания одна из двух лучших сборных в мире. Наша задача — минимизировать число не вынужденных ошибок. Игра потребует много эмоций, поскольку мы в долгу перед болельщиками. Знаю, что впервые за всё это время не все билеты распроданы. И это упрёк в наш адрес.

Эйфория после Евро и дальнейшей победой над Чехией давно уже должна пройти. Надеюсь, игроки это понимают. Мы должны день за днём доказывать, что тот успех не был случаен. Понятно, для нас важна Лига наций, но завтрашний матч с чемпионами Европы — большой вызов. Мы не можем рисковать Микаутадзе, поэтому полный матч он не приведёт», — передаёт слова Саньоля корреспондент «Чемпионата».