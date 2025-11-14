Тренер сборной Чили высказался о выступлении молодёжной команды на ЧМ

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова поделился мнением о выступлении молодёжной национальной команды на чемпионате мира, где она покинула турнир на стадии 1/8 финала.

«То, что было — важный момент для сборной. Сейчас это прошло. Мы спокойны, идём своей дорогой и понимаем, как развивается этот проект. Важно развивать игроков дальше…

Нам важен взрослый чемпионат мира. Будем развивать наших игроков дальше. Поражения бывают болезненными. Это сложный момент. Но мы хотим развивать игроков дальше», — передаёт слова Кордовы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме Аршавин предсказал, как закончится матч между сборными России и Чили

Сколько стоят молодые футболисты: