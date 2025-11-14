Скидки
Педри рассказал какого футболиста хотел бы видеть в составе «Барселоны»

Педри рассказал какого футболиста хотел бы видеть в составе «Барселоны»
22-летний полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что хотел бы видеть в составе клуба 22-летнего атакующего полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу.

— Если бы вам разрешили подписать одного игрока для «Барселоны», кого бы вы выбрали?
— Игрок, который просто поражает меня, — это Мусиала. Он очень хорош, — сказал Перди на YouTube-канале xBuyer.

В последние сезоны Мусиала часто страдал от травм. Футболист, считающийся одним из самых талантливых игроков своего поколения, получил перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки во встрече клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2) после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой.

Нынешнее трудовое соглашение между игроком и «Баварией» рассчитано до 2030 года.

