«У России есть чёткий игровой стиль». Хавбек Чили Писарро высказался о товарищеском матче

«У России есть чёткий игровой стиль». Хавбек Чили Писарро высказался о товарищеском матче
Полузащитник сборной Чили Висенте Писарро высказался в преддверии товарищеского матча своей национальной команды со сборной России. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября. Начало игры — в 18:00 мск.

«Для нас матч с Россией важен, он будет сложный. Важно, если мы будем доминировать во время встречи. Мы много работаем для этого.

Это большой матч. У России есть чёткий игровой стиль. Но мы будем отталкиваться от своей игры. По погоде нет замечаний, мы нормально себя чувствуем», — приводит слова Писарро корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с Перу со счётом 1:1.

