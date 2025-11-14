Тренер сборной Чили: мы хорошо изучили сборную России. Не хотелось бы никого выделять

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова поделился мнением о российской национальной команде в преддверии очного матча (15 ноября).

«Мы хорошо изучили сборную России. Не хотелось бы никого выделять. Там 30 игроков с большой ротацией. Команда играет много товарищеских матчей, но для нас это будет важный день. И большой матч. Не хотелось бы концентрироваться на персоналиях.

С Перу Россия действовала агрессивно. Там разные игровые модели. Во втором тайме они подсели. По нашему составу пока не могу ничего сказать: есть травмированные», — передаёт слова Кордовы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме Тренер сборной Чили высказался о выступлении молодёжной команды на ЧМ

Как сборная России играет при Карпине: