Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Тренер сборной Чили: мы хорошо изучили сборную России. Не хотелось бы никого выделять

Тренер сборной Чили: мы хорошо изучили сборную России. Не хотелось бы никого выделять
Комментарии

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова поделился мнением о российской национальной команде в преддверии очного матча (15 ноября).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
«Мы хорошо изучили сборную России. Не хотелось бы никого выделять. Там 30 игроков с большой ротацией. Команда играет много товарищеских матчей, но для нас это будет важный день. И большой матч. Не хотелось бы концентрироваться на персоналиях.

С Перу Россия действовала агрессивно. Там разные игровые модели. Во втором тайме они подсели. По нашему составу пока не могу ничего сказать: есть травмированные», — передаёт слова Кордовы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

