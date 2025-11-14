Анчелотти — о Бразилии: невероятно, как сильно здесь любят футбол

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал свои впечатления о работе в команде южноамериканской страны.

«Больше страсти, чем давления. Невероятно, как сильно здесь любят футбол. Сейчас мы играем товарищеские матчи, люди чувствуют, что команда прогрессирует, и так будет до чемпионата мира. Бразильцы хотят, чтобы сборная выиграла чемпионат мира. В 1994 и 2002 годах у них были отличные нападающие, но они победили благодаря очень надёжной обороне. Думаю, на этом чемпионате мира будет то же самое. У нас есть опытные ветераны и талантливая молодёжь. Нас окружает невероятная страсть. Бразилия слишком долго ждала; они хотят шестой титул. Здесь действительно потрясающая атмосфера», — приводит слова Анчелотти La Gazzetta dello Sport.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).