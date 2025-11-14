«Барселона» может побороться с «Челси» за защитника из АПЛ стоимостью € 30 млн — CO

«Челси» через посредников провёл переговоры о возможном трансфере крайнего защитника «Кристал Пэлас» Даниэля Муньоса. Однако «Барселона» может составить конкуренцию «синим» в борьбе за футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб может сделать предложение «орлам» в январе 2026 года, в то время как сине-гранатовые с большей вероятностью дождутся лета. Подчёркивается, что «Кристал Пэлас» оценивает колумбийского игрока в € 30 млн.

В нынешнем сезоне Муньос принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

