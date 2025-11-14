Журналист Морган назвал смешным удаление Роналду в матче с Ирландией

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на удаление нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче квалификации к чемпионату мира с Ирландией (2:0). 40-летний футболист получил прямую красную карточку на 59-й минуте встречи.

Напомним, ранее Морган взял интервью у Роналду, вышедшее в двух частях.

«Смешно, что Роналду был удалён с поля за сопротивление тому, кто тянул его за футболку», – написал Морган на своей странице в социальной сети X.

Изначально судья показал Роналду жёлтую карточку за удар локтем по спине защитника Дара О'Ши, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр встречи удалил игрока.

