Главная Футбол Новости

Журналист Морган назвал смешным удаление Роналду в матче с Ирландией

Комментарии

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на удаление нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче квалификации к чемпионату мира с Ирландией (2:0). 40-летний футболист получил прямую красную карточку на 59-й минуте встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

Напомним, ранее Морган взял интервью у Роналду, вышедшее в двух частях.

«Смешно, что Роналду был удалён с поля за сопротивление тому, кто тянул его за футболку», – написал Морган на своей странице в социальной сети X.

Изначально судья показал Роналду жёлтую карточку за удар локтем по спине защитника Дара О'Ши, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр встречи удалил игрока.

Фото: реакция Роналду на прямую красную карточку в матче с Ирландией

Лучший бомбардир в мировом футболе:

