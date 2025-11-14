Почеттино — об изменении формата МЛС: это большой шаг вперёд

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поддержал решение об изменении формата Высшей лиги футбола Северной Америки (МЛС).

«Это большой шаг вперёд для МЛС, чтобы встать на один уровень с ведущими лигами мира. Возможность соответствовать международному календарю окажет огромное положительное влияние на игроков, тренеров и клубы», — приводит слова Почеттино The Sun.

В МЛС матчи проводятся с февраля по декабрь. Согласно решению руководства лиги, в дальнейшем сезон будет начинаться в середине июля и продлится до весны следующего года. Это станет одним из самых крупных изменений в лиге с момента её основания в 1995 году.

Сборной США предстоит встетиться в товарищеском матче с командой Парагвая 16 ноября.