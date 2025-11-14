Скидки
Тренер Италии Гаттузо предложил изменить правила отбора на ЧМ для европейских сборных

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо после матча квалификации ЧМ-2026 с Молдавией (2:0) предложил изменить правила отбора на чемпионаты мира среди европейских сборных.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Молдавия
Окончен
0 : 2
Италия
0:1 Манчини – 88'     0:2 Эспозито – 90+2'    

«В моё время лучшие победители (групп) сразу попадали на чемпионат мира, а теперь правила поменялись. Чтобы изменить правила, нужно сообщить об этом организаторам этих турниров.

Рекорд Италии — шесть побед (в квалификации)? Об этом стоит спросить тех, кто формирует группы и разрабатывает правила. В 1990 и 1994 годах было две африканские команды (три квалифицировались в 1994 году. – Прим. «Чемпионата»), теперь их девять. Это не спорно, но есть трудности, мы это хорошо знаем.

Если посмотреть на Южную Америку, где 6 из 10 команд напрямую попадают на чемпионат мира, а седьмая выходит в плей-офф с командой из Океании, это действительно вызывает сожаление и определённую грусть. В этом и заключается разочарование. Систему в Европе нужно менять», — приводит слова Гаттузо ESPN.

После семи матчей квалификации сборная Италии набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, отставание от лидирующих норвежцев составляет три очка. Для прямого выхода на турнир в США, Канаде и Мексике «Скуадра адзурре» надо обыграть норвежскую национальную команду со счётом 9:0.

