«Ливерпуль» интересуется подписанием полузащитника «Баварии» — Caught Offside

«Ливерпуль» проявляет трансферный интерес к 30-летнему полузащитнику мюнхенской «Баварии» Сержу Гнабри, сообщает Caught Offside.

Гнабри может стать полезным приобретением в качестве усиления позиции, на которой выступают Коди Гакпо и Федерико Кьеза. «Бавария» желает сохранить футболиста и готова предложить ему новый двухлетний контракт. Однако игроку нужно быть готовым к сокращению зарплаты, если он решит остаться в мюнхенском клубе. Также к полузащитнику проявляет интерес «Ювентус».

В текущем сезоне Гнабри провёл за «Баварию» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение немецкого вингера с «Баварией» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

