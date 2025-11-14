«Зенит» оценивает Жерсона в € 40 млн, эта сумма отпугнула «Палмейрас» — DP

«Палмейрас» проявил интерес к полузащитнику «Зенита» Жерсону, однако бразильский клуб отпугнула цена в € 40 млн, установленная сине-бело-голубыми на игрока. Об этом сообщает Dá-Lhe Palestra.

По информации источника, руководство команды из Сан-Паулу считает данную цену слишком высокой, она не позволяет вести переговоры по Жерсону на текущий момент. Подчёркивается, что «Палмейрас» может переключиться на других игроков.

28-летний полузащитник перешёл в «Зенит» минувшим летом. За этот период Жерсон принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

