22:45 Мск
«Петушиные бои». Клементе — об исключении Ямаля из состава сборной

Бывший тренер сборной Испании Хавьер Клементе высказался о ситуации с исключением нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля из состава национальной команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с командами Грузии и Турции.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
«Петушиные бои. Я никогда с этим не сталкивался и никогда не столкнусь, потому что у меня другое представление о том, как всё должно быть. Однозначно, что к этому нужно подходить иначе. «Барселона» не должна противостоять федерации, а федерация не должна противостоять «Барселоне», — приводит слова Клементе Footmercato.

Ямаль был исключён из состава сборной Испании по медицинским причинам. Однако это произошло без согласования с медицинским штабом сборной, что вызвало удивление и недовольство тренерского штаба.

Официально
Ламин Ямаль исключён из сборной Испании, Федерация футбола страны сделала заявление
