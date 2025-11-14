Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клементе — о Ямале: он не будет таким зрелищным, как мы видели до сих пор

Клементе — о Ямале: он не будет таким зрелищным, как мы видели до сих пор
Комментарии

Бывший тренер сборной Испании Хавьер Клементе высказался о нападающем «Барселоны» Ламине Ямале.

«Как игрок он очень хорош, но проблема в том, что если он не будет вести себя должным образом в личной жизни, он долго не продержится как спортсмен. Ламин делает блестящие вещи, но его соперники уже знают, как он играет, знают, как ему противостоять. Они знают, что Ямаль футболист, которому нельзя позволять играть свободно. За ним будут очень пристально следить. Он не будет таким зрелищным, как мы видели до сих пор», — приводит слова Клементе Footmercato.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Петушиные бои». Клементе — об исключении Ямаля из состава сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android