Клементе — о Ямале: он не будет таким зрелищным, как мы видели до сих пор

Бывший тренер сборной Испании Хавьер Клементе высказался о нападающем «Барселоны» Ламине Ямале.

«Как игрок он очень хорош, но проблема в том, что если он не будет вести себя должным образом в личной жизни, он долго не продержится как спортсмен. Ламин делает блестящие вещи, но его соперники уже знают, как он играет, знают, как ему противостоять. Они знают, что Ямаль футболист, которому нельзя позволять играть свободно. За ним будут очень пристально следить. Он не будет таким зрелищным, как мы видели до сих пор», — приводит слова Клементе Footmercato.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.